Facebook Änderungen im Newsfeed: Das müssen Sie beachten

Am 29. Januar kündigte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg einen neuen Kurs für das soziale Netzwerk an. In Zukunft wolle man sich wieder stärker auf private Personen und deren Interessen, und weniger auf das Verbreiten medialer Inhalte fokussieren. Das heißt konkret: Beiträge von Freunden haben Vorrang, abonnierte Seiten das Nachsehen.

Umgesetzt wird diese Strategie durch eine Änderung im Newsfeed-Algorithmus: Welche Beiträge von Seiten angezeigt werden, bestimmt künftig der Facebook-Freundeskreis. Was die Freunde lesen, liken und diskutieren, landet mit großer Wahrscheinlichkeit im Newsfeed. So sollen "Nachrichten aus lokalen Quellen" gefördert werden, schreibt Zuckerberg. In der Realität bedeutet das aber auch: Wenn keiner meiner Freunde eine Seite abonniert hat, die mir gefällt, werden deren Beiträge für mich nahezu unsichtbar.

Was man dagegen tun kann

Glücklicherweise steht man als Nutzer den Änderungen im Algorithmus nicht machtlos gegenüber. Mit ein, zwei Klicks lässt sich der eigene Newsfeed nämlich ganz leicht auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden. So bestimmt man selbst, was einem wichtig ist, und was nicht.

Und so funktioniert es: Man besucht eine Facebook-Seite, über deren neue Beiträge man auch weiterhin informiert werden will - zum Beispiel unsere. Dort klickt man den Pfeil auf der "Abonniert"-Schaltfläche an, woraufhin sich ein Untermenü öffnet. Hier lassen sich unter "In deinem News Feed" die Einstellungen für diese Seite anpassen. Wählt man statt der "Standardeinstellung" die Option "Als Erstes anzeigen", landen die neuen Beiträge unmittelbar nach Erscheinen im eigenen Newsfeed.