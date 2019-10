Fachtagung in Diakonie Stetten Wie schützt man Kinder vor sexuellem Missbrauch?

„Wo endet Fürsorge, wo beginnt Freiheitsentzug?“ Das ist eine dieser Fragen aus der Grauzone, die Moderator Fabian Tress am Dienstagnachmittag im Gemeindehaus in Rommelshausen stellte. Denn nicht immer tritt die Grenze zwischen richtig und falsch so deutlich hervor, wie im Fall eines 34-jährigen Pflegers, der im Frühjahr zu einer Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden ist, weil er sich in der Diakonie Stetten an seinen Schützlingen vergangen hatte.

„Wirksam schützen – wie ist das zu schaffen?“, diese Frage stellten sich die Teilnehmer einer 45-minütigen Podiumsdiskussion, die das ein oder andere Dilemma offenbarte, in dem die Mitarbeiter einer Einrichtung wie der Diakonie stecken.

Das eigene Handeln reflektieren

Zum Beispiel in puncto „Fehlerkultur“. Mitarbeiter sollten „keine Angst haben“, sagte Barbara Steber vom interdisziplinären Fachdienst der Diakonie, Grenzüberschreitungen oder Zweifel laut auszusprechen und gemeinsam mit Kollegen und Vorgesetzten zu thematisieren. Thomas Illigmann, Geschäftsbereichsleiter „Kompass“ bei der Diakonie, pflichtete bei: „Es muss die Möglichkeit geben, Zweifel – es muss ja nicht immer ein Fehler sein – offen anzusprechen.“ Claudia Obele, Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Jugendhilfe Hochdorf, warnte: „Fehlerkultur, das hört sich so einfach an.“