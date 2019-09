„Fällt Entscheidungen, keine Bäume!“ So lief der Klimastreik im Rems-Murr-Kreis

Sie fanden, dass es einfach nicht sein kann, dass in Schorndorf alle die Füße stillhalten, womöglich sogar mit dem Auto zur großen Klimademo nach Stuttgart fahren. Und deshalb haben Jasmin Ruffner und Gratian Riter von der Offenen Gesellschaft Schorndorf beschlossen, dass sie eine Kundgebung organisieren: 11.30 Uhr auf dem Schorndorfer Marktplatz. Genehmigt und angemeldet. Und weil’s so schön passte, war der Stadtkirchen-Pfarrer Steffen Kläger-Lissmann direkt mit dabei. Er ließ um fünf vor zwölf die Glocken läuten und schloss sich damit dem Aufruf von Churches for Future an. Übrigens: Die vielen, die an einem Freitagvormittag auf den Marktplatz geströmt waren – es waren bestimmt deutlich über 500 –, bewiesen nicht nur Solidarität mit den Fridays-for-Future-Demonstranten, sondern auch Humor. Da hielt tatsächlich eine „Tante for Future“ ihr Schild hoch.

Jeder Einzelne sollte was tun, erklärte die 15-jährige Ella. Ella war dem Aufruf der Backnanger Fridays-for-Future-Gruppe gefolgt und bewies damit, dass es ihr auf keinen Fall um Freitagsbequemlichkeit geht. Die Backnanger nämlich starteten schon um neun Uhr mit ihrer Kundgebung. Viele Jugendliche dort betonten: Man muss nicht perfekt sein und zum Beispiel hundert Prozent vegan leben, sollte aber seinen Lebensstil überdenken und anpassen.

Josie und ihre Freunde aus Winnenden streikten in Stuttgart. Ein Teil von ihnen wollte sogar das ganze Wochenende bleiben und gemeinsam mit anderen Klimaaktivisten auf dem Schlossplatz übernachten.