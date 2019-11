Fahndung mit Foto Polizei sucht nach vermisster Frau aus dem Ostalbkreis

Das Auto von Brigitte S. war laut Polizei am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr wegen eines technischen Defekts an einem Schuppen bei Hönig liegen geblieben. Sie ging von dort in unbekannte Richtung weiter. Aufgrund einer Erkrankung ist Brigitte S. körperlich eingeschränkt.

Die Vermisste hat eine leichte halbseitige Lähmung, ist 166 cm groß, ca. 70 kg schwer, hat braunrot gefärbte schulterlange Haare, trägt blaue Turnschuhe und einen grauen Anorak. Sie ist schwer zu Fuß unterwegs.

Eine am Montag eingeleitete Suche mit Unterstützung von Streifenbesatzungen, Polizeihubschrauber, Polizeihund, Rettungshundestaffel und Polizeipferden verlief bis in die Nacht ohne Erfolg. Die Suche mit der Rettungshundestaffel wird seit Dienstagvormittag fortgesetzt.