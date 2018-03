Fahndungserfolg Kindesmissbrauch - 45-Jähriger verhaftet

Am Montagmorgen (26.3.) hatte das Bundeskriminalamt fünf Fotos veröffentlicht, auf denen das Gesicht des dringend verdächtigen Mannes, sowie eine Wohnung zu sehen waren. Daraufhin gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Laut Bildzeitung, soll es sich bei dem 45-Jährigen um einen Taxifahrer handeln. Ein Kollege soll den entscheidenden Hinweis gegeben haben.

Die Polizei durchsuchte daraufhin noch am Montag die Wohnung des Verdächtigen in Viersen (NRW), konnte diesen aber nicht antreffen. Sie stellte elektronische Datenträger sicher, die nun untersucht werden müssen. Es wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, die gegen 2.45 Uhr zur Festnahme in einem Hotel in Krefeld führte - rund 20 Kilometer entfernt vom Wohnort des Verhafteten. Der Mann leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand und wird am Dienstag (27.3.) einem Haftrichter vorgeführt.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt bedankten sich für die geleistete Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung.