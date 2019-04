Fahrradklima-Test des ADFC Note vier fürs Schorndorfer Radwegenetz

Für den Ansprechpartner des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) tritt Schorndorf nicht nur auf der Stelle, „es wird sogar noch leicht schlechter bewertet als das letzte Mal“. Und tatsächlich: Seit 2014 ist die Daimlerstadt von der Note 3,8 abgesackt und schafft es nicht über das hintere Mittelfeld hinaus. Vielleicht, mutmaßt Maier, liegt’s an den vielen Last-Minute-Baumaßnahmen zur Gartenschau. Tatsächlich sind Radfahrer aber schon lange mit einem äußerst lückenhaften Radwegenetz konfrontiert. Obwohl etwa rund um den Feuersee nachgebessert wurde und große Umbaumaßnahmen an der Stuttgarter und der Bauknecht-Straße sogar den Berufsverkehr zu Beginn des Jahres fast zum Erliegen gebracht haben, dass Radwege plötzlich enden oder mit einem Gehweg verschmelzen, hat sich nicht geändert. Und so kritisieren die 113 Radler, die sich am bundesweiten Fahrradklima-Test 2018 beteiligt haben, nicht nur grundsätzlich das Fahren auf Radwegen und -streifen, sondern vor allem auch die Breite der Wege und die Führung an Baustellen. Negativ fällt außerdem auf, dass nur wenige Einbahnstraßen in Schorndorf für Radfahrer geöffnet sind und häufig Umwege gemacht werden müssen.

Radler-Glück: Winterdienst und Falschparkerkontrolle

Die Note vier bekommt in Schorndorf auch der Winterdienst auf Radwegen und die Reinigung der Wege, auf denen auch immer wieder Hindernisse stören. Schlechter als vier bewertet sind außerdem das Sicherheitsgefühl, Konflikte mit Kraftfahrzeugen, die Falschparkerkontrolle auf Radwegen sowie die Abstellanlagen. Doch es gibt auch Positives: Die Erreichbarkeit des Stadtzentrums, die Wegweisung für Radfahrer und die Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln rangieren zwischen den Noten 3,2 und 3,5.

Schorndorfer Schwächen: Erreichbarkeit des Stadtzentrums und zügiges Radfahren

Im Vergleich zu 311 ähnlich großen Städten hat Schorndorf bundesweit Platz 185 erreicht und in Baden-Württemberg unter 50 Städten Platz 33. Und so werden beim Fahrradklima-Test im Vergleich zu anderen Städten mit 20 000 bis 50 000 Einwohnern das Angebot öffentlicher Fahrräder, die Mitnahme in Bussen und Bahnen sowie die Fahrradförderung in jüngster Zeit positiv bewertet. Dafür sind die Erreichbarkeit des Stadtzentrums und zügiges Radfahren die Schorndorfer Schwächen. Kritisiert wird von den Test-Teilnehmern auch, dass sie sich in Schorndorf als Radfahrer nicht wirklich ernst genommen fühlen und sie sich auf Radwegen und -streifen nicht sicher fühlen. Zu oft, auch das ist ein Kritikpunkt, sind die Wege zu schmal – vor allem für Radler mit Anhänger oder Lastenräder.