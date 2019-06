Fahrzeugkontrolle in Fellbach Reichsbürger will sich mit Fantasiedokument ausweisen

Ein 65-jähriger Autofahrer wurde am Dienstag kurz vor Mitternacht in der Bühlstraße von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er wollte sich zudem mit einem Ausweis des Deutschen Heimatbundes ausweisen (siehe Infobox).

Der Autofahrer wurde daraufhin von den Beamten mehrfach angewiesen, aus seinem Fahrzeug auszusteigen. Stattdessen schloss der Mann sich in sein Fahrzeug ein. Erst als die Polizisten eine Seitenscheibe einschlugen, öffnete er das Auto und stieg aus.

Das Fahrzeug des 65-Jährigen wurde von der Polizei sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.