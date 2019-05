Stuttgart.

Nach einer Fahrzeugstörung an einer S-Bahn an der Haltestelle Stuttgart Schwabstraße in Richtung Stuttgart Stadtmitte kommt es am späten Montagnachmittag im Feierabendverkehr zu Verspätungen auf allen Linien und möglichen Teilausfällen im Bereich Stuttgart Schwabstraße und Stuttgart Hauptbahnhof Tief. Das teilte der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mit. Der Lokführer konnte die Probleme an seinem Zug zwar zügig beheben, aber die Bahnen sind aus dem Takt. Es wird wohl einige Zeit dauern, bis der S-Bahnverkehr wieder planmäßig rollt.