Stand 8.47 Uhr:

Aufgrund einer Fahrzeugstörung an Haltestelle Universität kommt es am Mittwochmorgen im S-Bahnverkehr in Richtung Hauptbahnhof zu Verspätungen und Ausfällen. Das teilte die Deutsche Bahn via Twitter mit. Betroffen sind die S-Bahnlinien S1, S2 und S3.