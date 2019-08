Familie aus Großheppach Beschwerlicher Weg zum Kita-Platz

Stine Kirsch (32) und ihr Mann Benjamin Kirsch (40) leben mit ihren Zwillingen Noah und Lilly in Großheppach. Im vergangenen Herbst bemühten sich die Eltern um Betreuungsplätze für die Zweijährigen. Die Kinder sollten im Alter von drei Jahren in den Kindergarten kommen – am liebsten in das Kinderhaus Zügernberg, das fußläufig in rund zehn Minuten von ihrem Haus zu erreichen ist. Für die berufstätigen Eltern hätte das viele Vorteile gebracht. Doch es wurde nichts daraus: Die Familie bekam den Bescheid, im Haus Zügernberg seien keine Betreuungsplätze mehr frei. Die Kinder werden vom 16. September an im Kinderhaus Steinäcker in Endersbach betreut.

In einer E-Mail an Oberbürgermeister Michael Scharmann, die unserer Redaktion vorliegt, erklärte die Familie ihre Situation: Die geringe Nähe zum Kindergarten würde es Stine und Benjamin Kirsch erlauben, ihre Kinder mit dem Rad zur Arbeit zu bringen. Ihre Hoffnung dahinter: der Verzicht auf eines von zwei Autos, und somit geringere Kosten. Stine Kirsch, die in einer psychologischen Beratungsstelle in Waiblingen arbeitet, würde vom Arbeitgeber bei der Anschaffung eines E-Bikes unterstützt. Ihr Plan war, die Kinder mit dem Rad zum Kindergarten zu bringen und sich danach auf den Weg zur Arbeit zu machen.

Familie und Freunde aus der Nähe hätten einspringen können

Da beide Eltern berufstätig sind, helfen Oma, Tanten und Freunde ihnen bei der Betreuung der Kinder. „Die meisten dieser Alltagshelfer wohnen in Großheppach, teilweise sogar bei uns im Haus“, schreibt das Paar in der E-Mail an OB Scharmann. Wären die Kinder im Zügernberg untergebracht, könnten diese in Notfällen einspringen.