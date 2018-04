Familien in Weinstadt Die Molinaros

Als Allererster steht werktags der Vater auf. 4.45 Uhr ist es da, wenn Luigi Molinaro aus dem Bett steigt und „sich richtet“, wie er das nennt. Er geht sehr früh ins Geschäft, der 39-Jährige arbeitet bei Edeka Reichert in Endersbach. Ganz ruhig ist es da zu Hause noch, Luigi Molinaro bezeichnet diese friedliche Morgenstunde mit einem Augenzwinkern als „Ruhe vor dem Sturm“. 45 Minuten später klingelt der Wecker von Viktoria Molinaro-Wolf. Bis 6 Uhr bereitet die Mutter die Vesperboxen und das Frühstück für ihre Kinder Valentino (zwölf Jahre) und Venezia (neun Jahre) vor. Die stehen zwischen 6 Uhr und 6.20 Uhr auf, je nach Jahreszeit. Spätestens um 6.30 Uhr sitzen Valentino und Venezia am Frühstückstisch. Dann gibt es zum Essen mal Joghurt, mal Müsli oder belegte Brote – und zum Trinken meist Wasser. Außer sonntags, da starten sie mit Orangensaft in den Tag. Um 7.10 Uhr verlassen die Kinder das Haus – aber davor rufen alle drei zusammen mindestens zwei-, dreimal pro Woche noch am Arbeitsplatz von Luigi Molinaro an. Das Telefonat dauert oft nur eine halbe Minute, aber es hat sich zum wichtigen Ritual entwickelt. Ein Wort fällt dabei immer: Alle wünschen dem Papa einen „Guten Morgen“.

Kennengelernt hat sich das Ehepaar bei der Arbeit

Unsere Zeitung hat die Familie in den Osterferien zum Gespräch getroffen. Dabei haben wir uns beschreiben lassen, wie das Leben der Molinaros abläuft. „Unser Alltag ist zwar voller als voll, aber für so eine Geschichte nehme ich mir gerne Zeit“, schrieb Viktoria Molinaro-Wolf, als sie auf Facebook den Aufruf für unsere Serie las. Ihren Mann hat die 39-Jährige einst bei der Arbeit bei Edeka kennengelernt. Allerdings hat sie mittlerweile einen Minijob bei einem Raumausstatter, während Luigi Molinaro weiter Vollzeit bei Reichert tätig ist. Der zwölfjährige Valentino besucht die siebte Klasse des Remstal-Gymnasiums. Im Winter wird er bisweilen mit dem Auto zur Schule gebracht, ansonsten geht er zu Fuß – und im Sommer fährt er mit dem Rad. Valentino geht gern zum Unterricht. „Eigentlich gefallen mir alle Fächer“, sagt er.

Seine Schwester Venezia besucht die vierte Klasse der Grundschule in Schanbach, nachdem sie zuvor in der Grundschule in Endersbach war. Für den im Vergleich weiteren Weg nach Schanbach haben sich die Molinaros bewusst entschieden – weil sie die Flexibilität der dortigen Schülerbetreuung sehr schätzen. Die, da sind sie überzeugt, sei eben bei einer kleinen Schule wie in Schanbach leichter möglich.

Die Zeiten, zu denen Viktoria Molinaro-Wolf mit den Kindern zu Mittag isst, können sich jedes Schuljahr ändern. „Das ist eine Herausforderung“, findet die 39-Jährige. Im Moment sitzt sie immer mit ihrer Tochter am Tisch, denn Sohn Valentino geht in der Regel bis 15 Uhr zur Schule. Viktoria Molinaro-Wolf bereitet das Mittagessen immer so zu, dass alles fertig ist, wenn Venezia nach Hause kommt – schließlich darf der Zeitplan nicht aus dem Takt geraten. Die Neunjährige spielt nämlich seit rund fünf Jahren im Harmonika-Orchester Endersbach und geht mit ihrem Bruder in Schorndorf tanzen. Und am Wochenende ist Schwimmen angesagt, neben ihrem Ehrenamt als Ministrantin in der Sankt-Andreas-Kirche. Auch ihr Bruder ist Messdiener und musiziert gleich in zwei Gruppen des Harmonika-Orchesters, dazu verbringt er seine Freizeit gerne auf dem Bolzplatz und beim Inlinehockey.

Im Haushalt müssen die Kinder nur ein bisschen mithelfen. „Manchmal hänge ich freiwillig die Wäsche auf. Ich räume auch die Sachen ab, wenn wir mit dem Essen fertig sind“, sagt Valentino. „Und wir bringen manchmal den Müll raus“, ergänzt seine Schwester. Mehr einspannen möchte Viktoria Molinaro-Wolf ihre Kinder nicht, schließlich, sagt sie, hätten diese schon genug Verpflichtungen. Wichtig ist der 39-Jährigen indes, dass sich ihre Kinder am Telefon mit Namen melden und höflich grüßen. Auch auf Tischmanieren achtet sie. „Da haben wir vom ersten Atemzug an Wert darauf gelegt, dass unsere Kinder in der Richtung top erzogen sind.“

„Diskussionen sind immer willkommen“

Bei Konflikten lautet das Motto der Molinaros: bloß nicht überreagieren. „Haben wir uns mal gestritten?“, fragt die Mutter in die Runde – woraufhin Venezia antwortet: „Zwei Minuten“. Das heißt aber nicht, dass Friedhofsruhe in der Familie herrscht. „Diskussionen sind immer willkommen – sie bringen Leben in die Bude“, findet Viktoria Molinaro-Wolf. Wenn es Auseinandersetzungen gibt, dann drehen die sich öfter mal ums Handy. Natürlich zieht das Gerät Kinder in den Bann, natürlich würden sie gerne länger damit spielen. Die Regel in der Familie lautet indes ganz klar: Erst werden alle Pflichtaufgaben erfüllt, bevor das Smartphone herausgeholt wird.

Natürlich halten die Kinder ihren Eltern auch mal vor, dass Mitschülern mehr erlaubt wird, zum Beispiel das Zocken von Handyspielen ab 18 Jahren. Hier konsequent zu bleiben erfordert Diskussionsbereitschaft. Nachgeben ist schließlich immer leichter. Zugleich lernen die Eltern dabei auch immer wieder von den Kindern. Und wenn jeder an einem Strang zieht und keiner dem anderen Steine in den Weg legt, dann weiß Viktoria Molinaro-Wolf: Es geht wieder ein guter Tag zu Ende. „An diesen Glücksmomenten ist jeder in der Familie beteiligt.“