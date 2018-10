"Fangquoten" Wie viele Verkehrssünder muss die Polizei festnageln?

Rems-Murr-Kreis. Diese „Fangquoten“ haben nichts mit Rotbarsch oder Heilbutt zu tun: Solche Quoten gibt’s auch bei der Polizei nach dem Motto: So und so viele Verkehrssünder müsst ihr festnageln. Sonst hab ihr’s Ziel nicht erreicht. Wobei: Das stimmt so alles gar nicht, heißt es beim Innenministerium. Es folgt ein Hickhack um Begriffe und Deutungshoheiten.