Fans empfangen Nationalmannschaft in Stuttgart „Ich bin für jedes Selfie dankbar“

Stuttgart - Der ARD-Kameramann hat um neun Uhr gerade erst das schwere Gerät auf die Schulter gehievt – doch Can Isik wartet schon eine ganze Weile vor dem Eingang des Hotels Le Méridien an der Willy-Brandt-Straße. Als einen „professionellen Autogrammjäger“ bezeichnet sich der 26-jährige Versicherungskaufmann, der für eine Unterschrift auch schon mal nach Wien fährt. Sein Ziel heute: die Stars der Fußballnationalmannschaft, die sich von Dienstag an in der Landeshauptstadt für die beiden WM-Quali-Spiele gegen Tschechien und Norwegen vorbereiten. „Bilder, Autogramme, Selfies – ich bin für alles dankbar, was ich heute kriege“, sagt Isik und blickt konzentriert zu einem der schwarzen Vans, die die DFB-Stars zum Hoteleingang bringen.