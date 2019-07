Fast 100 000 Euro Miese Konzerttage Winnenden sprengen Kostenrahmen

Der Gemeinderat hat am Dienstag beschlossen, dass die Stadt das Defizit von 35 788 Euro auch noch trägt, allerdings warnte Markus Siegloch (FWV): „Wir müssen überlegen, ob wir das nächste Mal das Überziehen noch genehmigen oder ned.“

Kulturamtsleiterin Sybille Mack legte eine Abrechnung vor, bei der sich ALi-Stadtrat Christoph Mohr vor allem für den gewichtigsten Punkt interessierte: Die Erträge aus dem Kartenverkauf sind empfindlich eingebrochen: 106 000 Euro hatte die Stadt 2017 eingenommen, als noch keine Heimattagekomponente dabei war – in diesem Jahr sind die Erträge auf 59 000 Euro heruntergeschmolzen. Alleine mit dieser Ertragsschwäche könnte man den Überziehungsbetrag erklären. Mohr wurde leidenschaftlich: „Ich bin der festen Überzeugung: Da sind Fehler gemacht worden, die nicht hätten sein müssen. Beim ersten Konzert in der Hermann-Schwab-Halle nur 52 Prozent Auslastung – das muss man doch vollkriegen. In der Schlosskirche ist versäumt worden, die Empore zu verkaufen – das ist für mich unfassbar. Am 8. Februar im Kärcher-Auditorium wären 500 Plätze möglich gewesen – es wurden aber nur 423 ausgewiesen.“

OB verteidigt schwache Besucherzahlen