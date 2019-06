Fast aussichtslos Alleinerziehende findet keine Wohnung in Waiblingen

"Lieber vermieten die Leute an Doppelverdiener"

„Es war unmöglich, etwas Bezahlbares zu finden“, erzählt Linda. „Mit Bauchschmerzen“ habe Dana als absolute Obergrenze für die Warmmiete 900 Euro angesetzt. Eine Chance hat sie trotzdem nicht. Die Drei-Zimmer-Wohnungen sind meistens zu teuer. Und bei den Zwei-Zimmer-Wohnungen sei der Standartsatz vieler Vermieter, dass das Kind doch ein eigenes Zimmer brauche. Schön wär’’s ... nur haben Mutter und Kind derzeit noch nicht einmal eine kleine Wohnung, sondern leben für 650 Euro monatlich zu zweit in einem Zimmer in einer Pension. In den Wochen, in denen Dana schichtet, wohnt ihre Tochter Anna bei Linda und deren Familie.

„In sechs Monaten hatten wir gerade mal drei Besichtigungstermine“, erzählt Linda. Eine 50 Quadratmeter große Zwei-Zimmer-Wohnung für 850 Euro, eine Ein-Zimmer-Wohnung für 680 Euro und eine günstige Zwei-Zimmer-Wohnung für 400 Euro. Bei Letzterer habe der derzeitige Mieter 3000 Euro Ablöse für seine alten Möbel verlangt. „Wenn es gescheite Möbel gewesen wären, hätten wir Dana etwas dazugezahlt“, sagt Linda. Die aber seien für den Sperrmüll gewesen.

„Alleinerziehende Mütter sind von den Vermietern nicht gerade bevorzugt“, schlussfolgert die 39-Jährige aus diesen Erfahrungen. „Lieber vermieten die Leute an Doppelverdiener.“ Doch Sozialwohnungen sind ausgesprochen rar in Waiblingen. Im Rathaus ließ sich Dana auf eine Warteliste für eine Wohnung setzen, aber man habe ihr keine großen Hoffnungen auf einen schnellen Erfolg gemacht: Es dauert drei bis vier Jahre, eine Sozialwohnung zu bekommen, sei ihr gesagt worden.

Viele Wohnungen stehen leer, andere gehen unter der Hand weg

Um mehr Geld für die Miete aufbringen zu können, würde sich Dana auch einen zweiten Job suchen – neben dem 40-Stunden-Job in Fellbach. Denn ihre Verzweiflung ist groß und die Hoffnung sinkt zusehends. „Inzwischen hat mich die Realität eingeholt“, räumt auch ihre Freundin Linda ein. Dana will in Waiblingen bleiben - und am allerliebsten in Hohenacker –, damit Anna nicht allein ist, wenn sie arbeitet. Doch viele Wohnungen gehen nach Meinung Lindas unter der Hand weg: „Bevor die ausgeschrieben werden, sind die schon wieder vermietet.“ Mit Kindern und Tieren habe man keine Chance auf dem Wohnungsmarkt. „Und die Leute zahlen gigantische Mieten. Es ist traurig, wie sich alles entwickelt.“ Bei einem Herrn, in dessen Haus eine Wohnung ganz offensichtlich leer steht, hat Linda neulich kurz entschlossen geklingelt. „Ich habe ihn gefragt, ob er sie nicht vermieten will. Er hat mir die Tür vor der Nase zugeschlagen.“