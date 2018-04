Faszination Fliegen Wie man die Reißleine zieht

Korb/Weinstadt. Einen Tandem-Flug wird unsere Autorin mit dem Korber Gleitschirmverein „Die Remstäler“ unternehmen. Noch nie zuvor ist sie mit einem Gleitsegel geflogen – und fragt sich: Was, wenn etwas schiefgeht? Dem Fliegen haftet schließlich das Etikett „Risikosport“ an. Bei einem vereinsinternen Rettungsschirm-Packkurs erfährt sie, was dran ist an diesem Label – und wie im Notfall der Rettungsschirm geworfen wird.