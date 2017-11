Faszination Weihnachten Sonderausstellung im Museum

Im Video: Roland Birkle führt Kindergartenkindern des benachbarten Kinderhauses Pfarrstraße durch die Ausstellung "Alles zu Weihnachten außer Krippen".

​​​​​​​Adventskalender, Adventskränze, Nikoläuse, Räuchermännchen Nussknacker, Christbaumschmuck, Weihnachtsbäckerei und vieles mehr. Auch einige Exponate, die aus der Partnerschaftsstadt Auerbach im Erzgebirge der Stadt Welzheim stammen, sind zu besichtigen.

Eine große Vitrine mit Nikoläusen

Im Erdgeschoss des Museums in der Pfarrstraße steht die Vitrine mit den Nikoläusen. Große und kleine. Auch welche aus Schokolade. Die kann man aber nicht mehr essen. Zu alt und ungenießbar. „Ein Nikolaus“, verrät der 68-jährige Roland Birkle den Kleinen, ist so alt wie ich.“ Das ist schon was Besonderes. Aus Neugierde hat Roland Birkle das Papier etwas angelupft. Die Schokolade sieht gar nicht mehr lecker aus, auch nicht für die allergrößten Schleckermäuler.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Neben der Ausstellung gibt es noch ein umfangreiches Rahmenprogramm: Ausmalblätter und Farbstifte für Kinder liegen aus, es werden Weihnachtsbasteleien für Kinder und Erwachsene angeboten und Advents- und Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Die Kindergartenkinder können also gerne wiederkommen und mitmachen. Nachmittags werden heitere und besinnliche Advents- und Weihnachtsgeschichten vorgelesen.

Adventskalender erfahren große Aufmerksamkeit

Größte Aufmerksamkeit bekommen im ersten Stock die Adventskalender von den Kindern. Es könnte ja noch Schokolade drin sein. Ist aber nicht. Roland Birkle hat den süßen Inhalt rechtzeitig entfernt. Nur ein Adventskalender ist noch nicht geöffnet. Die Kinder scharen sich um den Ausstellungsleiter. Das ist richtig spannend und aufregend. Tatsächlich: Es kommt Schokolade heraus, aber nicht mehr schön anzusehen und mit einem dicken weißen Belag versehen. Aber in der Vitrine auf der anderen Seite des Raumes gibt es die Weihnachtsbäckerei mit frischem Weihnachtsgebäck. Roland Birkle kennt kein Pardon. Die Vitrine bleibt zu, sonst bekommt er Ärger mit der Dame des Vereins, die so lecker gebacken hat.

Jetzt fehlen nur noch die Schneeflocken

Christbaumständer, Christbaumschmuck, Lametta, Kerzen und Engel: Wenn jetzt draußen vor den geschmückten Fenstern des Museums noch die Schneeflocken fallen würden: Die Weihnachtsstimmung wäre perfekt. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden ...