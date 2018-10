FC Welzheim 06 Finanzierung für Vereinsheim unklar

Der Fußball-Verein blickt auf eine erfolgreiche Saison 2017/18 zurück. Die Mitgliederzahl ist (wie jedes Jahr seit der Gründung 2006) erneut angestiegen auf aktuell 440 und erreicht damit einen neuen Höchststand. Ebenfalls positiv ist die Entwicklung der Jugendabteilung. Dank der hohen Anzahl von 239 Kindern und Jugendlichen und dem engagierten Arbeiten von 27 Jugendtrainern sind wie im Vorjahr zwölf Junioren- und vier Juniorinnenmannschaften im Spielbetrieb aktiv. „Nachwuchssorgen kennen wir im Gegensatz zu vielen anderen Sportvereinen nicht“, so Jugendleiter Daniel Rduch.

Mannschaft belegt aktuell nur Mittelfeldplatz

Auch sportlich steht es nicht schlecht um den Verein. Zwar wurde der Aufstieg der ersten Mannschaft in die Bezirksliga in der letzten Saison nicht erreicht. Doch Markus Nohl, zweiter Vorstand und kommissarischer sportlicher Leiter, zeigte sich mit dem Erreichten sehr zufrieden; zu Saisonbeginn konnte dies so nicht erwartet werden. Wegen der Verletzungsmisere in der ersten Phase der neuen Saison belegt die Mannschaft aktuell nur einen Mittelfeldplatz. Der weitere Saisonverlauf bietet aber weiterhin Möglichkeiten für den Anschluss an das obere Tabellendrittel, meint Nohl.

Steigende Einnahmen in den Folgejahren

Schatzmeister Heinz Baun verwies bei einem kleinen Plus von 1575 Euro für das Jahr 2017 auf eine solide Finanzlage des Vereins. Insbesondere die zunehmende Mitgliederzahl und die in diesem Jahr wirksam gewordene Erhöhung der Mitgliedsbeiträge werden in den Folgejahren zu steigenden Einnahmen führen. Damit wird eine wichtige Voraussetzung zur Finanzierung des Neubaus des Vereinsheims erfüllt.

Heiko Stütz erster Vorstand im Amt

Kassenprüfer Ronnie Stettner und Stefan Maier bestätigten Kassier Heinz Baun eine einwandfreie Kassenführung. Unter der Regie von Bürgermeister Thomas Bernlöhr wurde der Vorstand ohne Gegenstimme und Enthaltung von den Mitgliedern entlastet. Bei den dann folgenden Neuwahlen wurde Heiko Stütz als erster Vorstand im Amt bestätigt und mit Ronnie Stettner als neuem Sportlichen Leiter die bestehende Lücke im Ausschuss geschlossen.

Ein Duschraum und zwei kleine Umkleiden

Ein großes Fragezeichen beim FC ist aber nach wie vor das veraltete Vereinsheim. Jugendleiter Rduch wies auf die Probleme im Trainings- und Spielbetrieb wegen der unzureichenden Infrastruktur auf der Tannwiese hin und appellierte an Vorstand und Mitglieder, dies schnellstmöglich zu verbessern. Mit nur einem Duschraum und zwei kleinen Umkleiden bewege man sich bereits seit Jahren im „unzumutbaren Bereich“.

Im Anschluss erläuterte Heiko Stütz den Stand der Planungen für den Neubau des Vereinsheims. Nach den grundsätzlichen Zustimmungen des Eigentümers der Tannwiese, dem Forst-BW, der Genehmigungsbehörden von Stadt und Kreis zu den vorliegenden Plänen des Architektenbüros Schwarz, Welzheim, verbleibt die Finanzierung des Projektes in Höhe von 1,3 Millionen Euro als Knackpunkt.

Finanzierungslücke beläuft sich momentan auf 274 000 Euro

Trotz der in Aussicht gestellten Unterstützung der Stadt Welzheim und des Landessportbundes sowie des Finanzierungsanteils des FC Welzheim 06 in Höhe von 800 000 Euro verbleibt eine Finanzierungslücke von 274 000 Euro. Die sich anschließende Diskussion von Mitgliedern, Vorstandschaft und Bürgermeister Thomas Bernlöhr bestätigte die Notwendigkeit des Neubaus auf Basis der vorliegenden Planung. Eine Lösung zur Schließung der Finanzierungslücke konnte jedoch nicht ausgearbeitet werden.

Geringe Bezuschussung von Stadt und Verband

Die Mitglieder und Freunde des FC Welzheim 06 äußerten in der angeregten Diskussionsrunde ihr Unverständnis über die relativ geringe Bezuschussung von Stadt und Verband für dieses „Jahrhundertprojekt des Vereins“ und forderten Bürgermeister und Gemeinderat zu einem stärkeren finanziellen Engagement auf. Die gegenwärtig in Aussicht gestellte Bezuschussung wird aus Sicht des Vereins als Schlag ins Gesicht der vielen ehrenamtlich Tätigen gesehen und zeige den fehlenden Respekt für die großartigen Leistungen in der Kinder- und Jugendarbeit des Vereins.

Bernlöhr zeigt Verständnis

Bürgermeister Bernlöhr stellte sich allen Fragen, zeigte Verständnis für die Sichtweise und Sorgen der Mitglieder. Dabei erläuterte er aber auch die Sachlage aus der Sicht der Stadtverwaltung (siehe auch: Keine Einbahnstraße für den FC) und verwies dabei auf bestehende Regelungen und Grundsätze für Vereinszuschüsse der Stadt.

Alle Beteiligten müssen an einem Strang ziehen

In seinem Fazit zeigte sich der erste Vorstand Heiko Stütz optimistisch, auch diese letzte große Hürde noch überwinden zu können, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen und mit kreativen, unkonventionellen Ansätzen an den verschiedenen Stellschrauben drehen. Dazu sollen weitere Gespräche mit dem Architekten, Freunden und Gönnern des Vereins und nicht zuletzt mit der Stadt Welzheim geführt werden.