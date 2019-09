Fehlalarm der Brandmeldeanlage Kappelbergtunnel für etwa 20 Minuten komplett gesperrt

Die Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg meldete am Dienstag gegen 14.50 Uhr: Kappelbergtunnel in beiden Richtungen gesperrt. Ein Polizeisprecher des Präsidiums in Aalen teilte dazu auf Nachrage mit: "Das war nur ein Brandmeldealarm der sich als Fehlalarm herausgestellt hat." Sobald die Brandmeldeanlage im Tunnel Alarm schlage, werde der Tunnel automatisch gesperrt, so der Sprecher. Insgesamt habe es etwa 20 Minuten gedauert, bis die Feuerwehr vor Ort Entwarnung gab. Danach wurde der Tunnel wieder für den Verkehr geöffnet.