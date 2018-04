Fehr will zur EM Der alte Hase mit seinen Flitzefüchsen

So schrieb Peter Schwarz vom Zeitungsverlag Waiblingen im letzten von neun Versen anlässlich meines Gewinns der Bronzemedaille über 1500m bei den Deutschen Meisterschaften 2017. Aber was wäre ein Fuchs ohne seine Flitzefüchse.

Spaß an der Bewegung

Im Schorndorfer Stadtteil Fuchshof gibt es einen Kindergarten, der seit Jahren bei unserem Altstadtlauf seine drei- bis fünfjährigen Jungs und Mädels zur Teilnahme am Spendenlauf motiviert. Seit mich die verantwortlichen Eltern vor drei Jahren das erste Mal gefragt hatten, ob ich die knapp fünfzig Kinder, die Flitzefüchse des Kindergartens, als Pate für den Spendenlauf in Schorndorf begleiten würde, habe ich spontan zugesagt. Nichts ist schöner als die Begeisterung der Kinder in diesem Alter zu sehen, wenn sie Spaß an der Bewegung haben und in der Schorndorfer Innenstadt um die Kurven flitzen.

Ich bin dankbar und stolz, dass ich die Rasselbande seither zum Altstadtlauf begleiten und mit ihnen trainieren darf. Es macht mir eine unheimliche Freude, wenn man einige von den Kindern mit drei Jahren kennengelernt hat und sie nun, ein paar Jahre später, im Kindergarten bereits zu den „Großen“ gehören und bald in die Schule kommen.

Hingabe, Motivation und Pferdegalopp

Erstaunlich für mich als Leistungssportler ist immer wieder, wie begeisterungsfähig und konzentriert die kleinen Sportler bei der Sache sind. Beim Sport zählt für sie nur die nächste Aufgabe oder Übung und nichts drumherum könnte die Kinder ablenken, außer vielleicht Jolinchen, das Maskottchen der AOK, das beim Vorbereitungstraining im Fuchshofkindergarten öfter mal dabei war und kleine Geschenke verteilte. Diese selbstverständliche Hingabe und Motivation der Kinder ist gerade für mich als Vollzeitsportler vorbildlich und motiviert mich auch immer wieder selbst.

Einige Wochen vor dem Lauf treffen wir uns immer in der Sporthalle des Fuchshofkindergartens und machen gemeinsam eine Trainingseinheit. Wobei ich mich dabei weniger wie ein Fuchs fühle, als vielmehr wie ein alternder Hase, der von den Flitzefüchsen erbarmungslos gejagt wird. An Energie und Motivation mangelt es der Rasselbande nämlich nicht: Über Bänke balancieren, um Hütchen herumlaufen, quer durch die Halle fegen oder im Pferdegalopp von einer Ecke zur anderen, alles kein Problem für die Flitzefüchse. Spätestens dann, wenn wir Dehnübungen machen und mich meine verkürzten Muskeln daran hindern, mit den Händen den Boden zu berühren und mich eine dreijährige „Füchsin“ daraufhin fragt, warum ich mich denn bewege wie ein alter Opa, dann weiß ich „wo der Hase lang läuft“.

Die größte Gruppe beim Spendenlauf

Beim Altstadtlauf selbst sind die Kinder mit ihren roten T-Shirts quasi schon eine Institution. Oft stellen sie auch die größte Gruppe beim Spendenlauf. Dieses Jahr waren es mit Betreuern knapp 80 Teilnehmer. Wenn wir dann gemeinsam Hand in Hand in einer Reihe zur Startlinie gehen, erreicht die Schlange schon fast die Länge einer 100-Meter-Bahn im Stadion. Auf den Lorbeeren ausruhen dürfen sich aber auch die Flitzefüchse nicht, denn die anderen Kindergärten oder Schulen haben aufgeholt und kommen mit zahlreichen Teams zum BDS Spendenlauf an die Startlinie.

Nicht zu schnell loslaufen!

Das einzige, bei dem ich, als alter Fuchs, den jungen Wilden noch etwas mitgeben kann: nicht zu schnell loslaufen. Denn was bei einem Leistungssportler im Wettkampf gilt, das gilt auch für den Hobbysportler und genauso für die Jüngsten: wer zu früh seine Energie verpulvert, dem fehlt hinten raus einfach die Kraft (siehe Gedicht oben). Und das Ziel beim Spendenlauf ist es schließlich, möglichst viele 350-Meter-Runden durch die Innenstadt zusammenzukriegen.

Im ersten Jahr habe ich es allerdings nicht geschafft, die Füchse nach dem Start zu bremsen, im darauffolgenden Jahr gelang es mir dann immerhin bei fünf Füchsen. Wenn ich die nächsten zwanzig Jahre Pate bleiben darf, dann werden wohl erst beim Altstadtlauf 2040 alle Flitzefüchse die ersten Runden gemütlich angehen lassen. Vielleicht kämpft aber auch in 20 Jahren schon einer der heute fünfjährigen ebenfalls um eine EM-Teilnahme, genauso, wie es dieses Jahr mein großes Ziel ist.

Warum ich selbst nicht teilgenommen habe

Achso, warum bin ich nicht selbst beim Altstadtlauf gelaufen? Die Streckenlänge von 8 Kilometer ist für Leistungssportler und auch für ambitionierte Hobbyläufer noch nie eine zeitgemäße Distanz gewesen, liefert also keine deutschlandweit vergleichbare Zeit, üblich sind zehn Kilometer. Deshalb ist der sportliche Wert für mich als Leistungssportler zu gering und im Hinblick auf die EM habe ich dafür an diesem Wochenende intensiv trainiert. Wer mich hier in der Region dennoch gerne einmal laufen sehen will – an Himmelfahrt, den 10. Mai, finden im nahen Schwäbisch Gmünd die Deutschen Hochschulmeisterschaften statt – da werde ich über die Mittelstrecken an den Start gehen.