Fehr will zur EM Der Spagat zwischen Leistungssport und Studium

Im Bachelor-Studium blieb ich davon noch verschont. Das Fernstudium ließ sich flexibel an den Trainingsplan anpassen. Jetzt im Master-Studium an der Universität Hohenheim ist viel Präsenz gefragt ­– da ist die Planung nicht mehr ganz so einfach. Aber ich muss nun mal auch an meine Zukunft abseits des Laufens denken. Dafür ist das abgeschlossene Master-Studium genauso wichtig, wie derzeit das Laufen.

Gerade während des Semesters – also etwa von April bis Juli und von Oktober bis Januar – muss ich mein Training ganz genau planen. Das fängt damit an, dass ich meine Veranstaltungen an der Uni nicht nur nach meinen persönlichen Interessen auswähle – wie sie zeitlich liegen, ist genauso wichtig. Schließlich müssen zehn bis zwölf Trainingseinheiten pro Woche untergebracht werden. Sportfreie Tage gibt es also nicht. Unifreie Tage schon. Ich versuche nach Möglichkeit nur drei Mal pro Woche zur Uni zu müssen, damit ich an den „freien“ Tagen zwei Trainingseinheiten absolvieren kann.

An einem typischen Uni-Tag stehe ich um 5.45 Uhr auf. Duschen, frühstücken und dann zügig los. Schließlich muss ich um 8 Uhr da sein. Zwischen den Seminaren und Vorlesungen brauche ich dann zwei Lücken, damit mein Tagesplan aufgeht: Eine zum Trainieren und eine zum Essen. Klingt verfressen, ist aber wichtig. Auch die richtige Ernährung ist ein zentraler Bestandteil meines Trainings. Glücklicherweise ist das mit dem Essen an einer Uni recht einfach: zur Mensa gehen, aussuchen was gesund ist und gut aussieht, Nachtisch nicht vergessen und schmecken lassen.

Für den Teil mit dem Training brauche ich schon etwas mehr Zeit. Mit meinem Rucksack flitze ich zur nahen Aschebahn, ziehe die Sportklamotten an und los geht´s. Anschließend noch ein paar Stabilisations-Übungen im Gymnastikraum des Hochschulsports.

Dann ab unter die Dusche und schnell wieder zurück in den Hörsaal. Noch ein bisschen „Firmentheorie“ und „Quantitative Datenanalyse“ hören. Um 20 Uhr komme ich heim – und habe Feierabend. Endlich. Es sei denn, es ist Prüfungszeit. Dann heißt es abends noch: lernen, lernen, lernen. Eine solche Phase habe ich gerade hinter mir – eine Hallensaison war diesen Winter deshalb beim besten Willen nicht drin.

Semesterferien: Die entspannte Zeit

Aber bevor Sie jetzt Mitleid mit mir bekommen: Natürlich gibt es auch entspanntere Phasen. Die Semesterferien zum Beispiel. In denen kann ich mich voll und ganz aufs Laufen konzentrieren. Es ist die Zeit, um im Trainingslager zu ackern und mich auf die Saison vorzubreiten. Oder, um im Sommer die letzten Prozente zur Bestform rauszuholen.

Die vorlesungsfreie Zeit ist aber vor allem auch die Zeit für Freunde und Familie. Denn die kommen während eines Semesters zwangsläufig zu kurz. Mehr als ein schnelles Telefonat auf dem Weg zur Uni oder mal Kaffeetrinken am Wochenende ist meist nicht drin. Da gilt es in den Ferien einiges nachzuholen.

Praktisch ist da natürlich, dass ich auch viele Freunde im Sport habe. Das Training ist oft gleichbedeutend mit dem Freunde treffen. Auch wenn wir dann nicht ins Kino gehen, sondern auf der Tartanbahn Runden drehen.

Deutlich weniger Zeit mit Hanna, als gewünscht

Noch schöner ist für mich, dass auch meine Freundin Hanna Profiläuferin ist. Wir können den Aufwand, den der andere betreibt und den daraus resultierenden Zeitmangel gut nachvollziehen – und wenn wir in den Semesterferien beide in Schorndorf sind, können wir sogar zusammen trainieren. Trotzdem haben wir deutlich weniger Zeit zusammen, als man es sich wünscht – als ich es mir wünsche. Wie wir dem begegnen? Indem wir einen Gegenpol setzen: Im Sommer wollen wir uns gleich zwei Träume erfüllen. Erst an der EM in Berlin teilnehmen und dann einen längeren Urlaub in Kanada machen.

Bis dahin heißt es erst mal: planen und schuften – für Studium und EM.