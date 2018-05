Fehr will zur EM Der Wettkampf ist der Höhepunkt

Ein Wettkampf lässt sich ganz gut mit meinen aktuellen Uni Prüfungen als Student vergleichen. Allerdings reicht es im Sport nicht aus, vielleicht erst wenige Tage vorher den Stoff durchzugehen. Im Leistungssport gibt es keinen Tag „Pause“ oder Urlaub, man bereitet sich täglich viele Stunden ausgiebig vor, weiß nicht genau, was am Tag X abverlangt, sprich „geprüft“, wird und muss doch auf alles gefasst sein. Das Unerwartete macht einen Wettkampftag aus: Wie wird das Wetter, was machen meine Konkurrenten, wie viele Athleten sind überhaupt am Start, werde ich die Nacht vorher gut schlafen, habe ich genug Power in den Beinen, um all das im Training „Gelernte“ umzusetzen?

Eine gehörige Portion Nervosität ist immer dabei

Vieles hat man nicht in der Hand, aber wenigstens das, was man selbst in der Hand hat, versucht man natürlich bestmöglich in einer ablaufenden Routine zu kontrollieren: Das Training, die Regeneration, der Schlaf und sogar die Mahlzeiten vor einem Wettkampf. Alles begleitet von einer gehörigen Portion Nervosität, die für eine gute Leistung meiner Meinung nach aber unabdinglich ist. Und je nach Bedeutung der Wettkämpfe steigern sich die Anspannung und das Adrenalin im Körper bis zum Startzeitpunkt. Und nur damit ist es möglich, an diesem einen Tag über sich hinauszuwachsen oder sogar seine Bestleistungen zu verschieben. Übrigens laufe ich im Jahr zwischen 15-20 Wettkämpfe, mehr sind es gar nicht.

Ich versuche, je nach Startzeit, möglichst ausgeschlafen den Tag zu beginnen und neben den Mahlzeiten die meiste Zeit noch im Hotelzimmer zu verbringen: Musik hören, Lesen, Fernsehen und sich noch ein wenig ablenken. Die letzte Mahlzeit liegt bei mir ungefähr 4 Stunden vor dem Wettkampf. Alles was näher am Startzeitpunkt liegt, läuft bei mir als 5000 Meter-Läufer Gefahr, relativ schnell aus dem Magen wieder „zurückzukommen“. Knapp zwei Stunden vor Wettkampfbeginn fahre ich erst ans Wettkampfgelände und regle möglichst schnell die organisatorischen Dinge: Startunterlagen abholen, Wettkampfklamotten vorbereiten und ein ruhiges Plätzchen - bei großen Events ist das fast unmöglich – suchen.

Eine gute Stunde vor dem Lauf beginnt das Aufwärmprogramm. Bei großen Ereignissen - zum Beispiel bei Internationalen Wettkämpfen oder bei Deutschen Meisterschaften - muss man sich früher aufwärmen, da die Athleten etwa 20 bis 30 Minuten vor dem Start in einem sogenannten "Call-Room" kontrolliert werden: korrektes Schuhwerk, Startnummer, Werbelogos, keine elektronischen Hilfsmittel ins Stadion, kein Handy etc. Anschließend wird man von einem Kampfrichter zur Startlinie geführt und hat kaum mehr als fünf Minuten Zeit, bis es dann losgeht.

Für Läufer ist das alles andere als optimal, aber es ist eben die gängige Praxis bei großen Meisterschaften. Sobald das Fernsehen mit vor Ort ist, darf sich der Veranstalter keine Verzögerungen im Ablauf erlauben.

Ein besonderer Moment ist für mich dann das nervöse Warten auf den Startschuss. Wenn alle Läufer an der Linie stehen und jeder weiß, dass in wenigen Minuten alles entschieden sein wird: Sieg, Niederlage, Qualifikation oder die Zeit, die am Ende im Ergebnis steht. Viele Monate Arbeit für wenige Minuten. Ein verrückter Moment! Jeder Sportler erlebt es anders, aber ich denke nach dem Startschuss nicht mehr groß über das Rennen nach, sondern lasse meinen Körper die ganzen einstudierten Abläufe und Reaktionen automatisch bewältigen. Das war früher als Jugendlicher natürlich anders, aber nach mehr als zehn Jahren Leistungssport kommt die große Erfahrung mit dazu. An der Aufregung ändert sich allerdings nie etwas: Ich bin noch genauso nervös, wie damals als Zwölfjähriger bei Kreismeisterschaften. Und genau das zeigt mir, wie sehr ich diesen Sport liebe.

Vergangenes Wochenende war mein erster „Wettkampf“ des EM-Jahres 2018: Bei der Bahneröffnung in Weinstadt. Hier unterstützte ich einige meiner Teamkollegen als Tempomacher. Über 1500 Meter konnte ich Alexander Köber zu einem guten Saisoneinstieg und Max Berner sogar zu einer Bestzeit und der Qualifikation für die Deutschen Jugendmeisterschaften verhelfen. Auch für Hanna Klein lief ich die 800 Meter mit und die 2:02 min waren sogar nahe an der Frauen-EM Norm in dieser Disziplin.

In wenigen Tagen, am 10. Mai, starte ich dann aber endgültig in meine Saison in Schwäbisch Gmünd bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften. Selten finden Deutsche Meisterschaften so nah in unserer Gegend statt. Deshalb ist es fast schon Ehrensache, dort mit meinem ersten richtigen Wettkampf in die Saison zu starten.