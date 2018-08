Fehr will zur EM Die offizielle EM-Nominierung ist da

Damit bin ich meinem Traum von einem EM Start nun ein ganzes Stückchen näher gerückt. Denn sicher ist es natürlich erst, wenn ich in guten zwei Wochen auch wirklich gesund und fit an der Startlinie stehe. Aber der größte Teil des beschwerlichen Weges ist nun abgehakt. Aber zunächst der Reihe nach, denn es wurde hinten raus noch einmal richtig eng für mich…

Am vergangenen Wochenende standen zunächst die Deutschen Meisterschaften in Nürnberg auf dem Programm. Meine Nominierungssituation hatte sich bis dort hin weiter zugespitzt, denn Florian Ort ein erfahrener und etablierter Läufer aus Regensburg hatte am Vorabend des 5000m Starts im Belgischen Heusden mit 13:34 die Norm nachgelegt und mich auf Rang Vier der Deutschen Bestenliste geschoben. Sollte nun noch ein weiterer Läufer in Nürnberg die Norm laufen und vor mir im Ziel landen wäre ich also ausgeschieden.

Das war knapp

Das Glück sollte auf meiner Seite bleiben, denn das Rennen entwickelte sich zu einem Bummelrennen und wurde erst auf der letzte Runde ausgetragen. Eigentlich genau nach meinem Geschmack, aber in krankheitsbedingter Abwesenheit des haushohen Favoriten Richard Ringer sind mir wohl irgendwie die Sicherungen durchgebrannt. Anstatt auf die Taktik meines Trainers Uwe Schneider zu vertrauen, habe ich bereits 500m vor Schluss die Führung übernommen und wollte das Rennen von vorne gestalten.

Das erwies sich dann aber als fataler Fehler und ich konnte auf der Zielgeraden nur noch ins Ziel taumeln, während mich ein Läufer nach dem anderen passierte. Platz fünf wurde es am Ende und damit war ich auch deutlich hinter meinen direkten Konkurrenten um die EM Startplätze. Wären die entscheidenden Läufer vor mir ebenfalls die EM Norm gelaufen, hätte ich damit meinen Startplatz verloren. Hätte, Wäre, Wenn und Aber haben im Sport schon immer wenig gezählt.

Ich bin überglücklich, dass es nach all den Auf und Abs die seit meinem Kader-Rauswurf letztes Jahr so auf mich zugekommen sind nun doch ein Happy-End geben kann. Auch der Kontakt zu meinen Bundestrainern und zum Deutschen Leichtathletik Verband hat sich in den letzten Monaten sehr positiv entwickelt. Ich wurde über alle wichtigen Schritte und Voraussetzungen umfangreich informiert und habe ein erstaunlich hohes Vertrauen in die Arbeit meines Trainers und mir gespürt. Am Samstag, den 11. August um 21:00 ist meine Chance mich dafür zu bedanken: 5000m, 12 ½ Runden im Berliner Olympiastadion.