Fehr will zur EM Läufer sind alleine erfolglos

Trainer, Trainingskameraden, Tempomacher in Wettkämpfen, Sponsoren, Physiotherapeuten, Ärzte, Vereinsmitglieder, Freunde und die Partnerin. Sie alle machen solche Leistungen erst möglich und ohne sie wäre das Training langweilig und einsam.

Anfangen möchte ich mit meinem Trainer Uwe Schneider. Ihm könnte ich problemlos einen eigenen Blogbericht widmen. Und während ich diese Zeilen schreibe fällt mir ein: Warum eigentlich nicht? Schließlich sind wir seit mehr als zwölf Jahren ein eingeschweißtes Team, durch Höhen und Tiefen gegangen und beide davon überzeugt, dass meine Leistungsentwicklung noch lange nicht am Ende ist.

Ich habe noch nie über einen Trainerwechsel nachdenken müssen und das hat vielerlei Gründe: Vertrauen, Kreativität, Begeisterung und Sensibilität. Was ich genau damit meine wird in einem weiteren Blog verraten.

Kommen wir zu den Unterstützern, die für die nötigen Rahmenbedingungen sorgen. Zum einen wären da meine langjährigen Sponsoren, die man auf meinen Fotos auf Facebook oder Instagram erkennen kann. Nach meinem Bundes-Kaderrauswurf sind auch neue Personen hinzugekommen und ich bin positiv überrascht gewesen, dass sich der Württembergische Leichtathletikverband (WLV) mit der Stiftung Olympia-Nachwuchs bereit erklärt hat, mich auf meinem weiteren sportlichen Weg zu fördern.

Optimales Training, die Vorbereitung in Trainingslagern, Wettkampfreisen, Ausrüstung und Studium wären ohne dieses Unterstützer-Team nicht möglich. Genauso wichtig ist die medizinische und physiotherapeutische Betreuung, die ich durch den Landesverband und die Praxis Teichter in Schorndorf zugesichert bekomme. Denn ohne regelmäßige Verletzungsprophylaxe geht man als Leistungssportler ein erhöhtes Risiko ein, sich zu verletzen.

Die Unterstützung, die mir meine über 30-köpfige Trainingsgruppe bei der SG Schorndorf gibt, möchte ich besonders hervorheben. Den Spruch „geteiltes Leid ist halbes Leid, aber geteilte Freude ist doppelte Freude“ kann ich mehr als nur bestätigen.

Ob bei harten Tempoläufen, im Trainingslager oder auf Wettkämpfen: eine ganze Mannschaft an seiner Seite zu wissen, gibt einem unglaublich Kraft und Motivation. Es ist leider unmöglich alle vorzustellen aber einige möchte ich doch nennen.

Die meisten Einheiten absolviere ich zusammen mit Ludwig Sämann, Alexander Köber und Nicolai Christ. Während Ludwig als unser Sprintkönig auf den 400m, Alex als Power-ITler auf den 800m und Nico unser angehender Physiotherapeut auf den 1500m zu Hause ist, könnte unsere Zusammensetzung mit mir als 5000m Läufer nicht unterschiedlicher sein.

Kann man da überhaupt zusammen trainieren? Natürlich, denn die Jungs zeigen mir jeden Tag, wie man richtig Geschwindigkeit aufnimmt und ich sorge im Gegenzug dafür, dass auch die Ausdauer unserer Mittelstreckler nicht zu kurz kommt.

Denn während ich bei der Geschwindigkeit immer einen Zahn zulegen sollte, sparen meine Jungs gerne an dem einen oder anderen Kilometer, der ihnen ganz gut tun würde. Bei Wettkämpfen sind wir gegenseitig unsere eigenen Tempomacher, soweit es die Distanzen zulassen.

Auch unseren Rasta-Runner Max Berner möchte ich nicht unerwähnt lassen: Mit seinen Haaren sorgt er nicht nur für „Running-Gags“, d.h. er wird von seinem Trainer seit Jahren erfolglos zum Friseurbesuch motiviert („bei dem Gewicht der Haare ließe sich nach einem Friseurbesuch die eine oder andere Sekunde rausholen“).

Das „kleinste“, aber schon lange nicht mehr jüngste Mitglied unserer Gruppe ist Lukas Weber. Während ihn die meisten immer wieder zur Bambini-Gruppe schicken möchten, ist Lukas mittlerweile für unsere Trainingsgruppe ein Vorbild was Engagement, Teamgeist und Aufrichtigkeit angeht. Denn vor allem mit diesen Eigenschaften kann man in unserer Gruppe überzeugen.

Auch unsere SG Ladies profitieren vom Team: erst vor wenigen Wochen haben Hanna Klein, Gina Daubenfeld und Anna Becker die Silbermedaille bei den Deutschen Staffelmeisterschaften geholt. Und unsere Jugendlichen Tina und Nina Miletic, Sarah Thon und Lea Steinbach sogar Gold mit der Mannschaft bei den Deutschen Cross-Meisterschaften.

Manch einem gestandenen Läufer, der bei uns im Training vorbeischaut, stockt oft erstmal der Atem, wenn sie von unserem Coach bei den Intervallläufen zunächst in einer Mädchengruppe einsortiert werden. Spätestens nach den ersten Runden im Stadion stockt der Atem dann ein weiteres Mal: Denn auch die Jüngsten haben bei uns schon ordentlich Power in den Beinen.

Ich hoffe, dass unser Team noch möglichst lange so beisammenbleibt, denn nach allem was man bereits gemeinsam erlebt hat, sind aus Trainingskollegen schon längst Freundschaften geworden.

Über diesen Blog

Marcel Fehr (25) ist Leichtathlet bei der SG Schorndorf. Obwohl er 2017 das beste Jahr seiner Karriere absolvierte und in seiner Disziplin in der nationalen Rangliste Zweiter ist, flog er aus dem Bundeskader. Nun will er auf eigene Faust versuchen, an der Europameisterschaft in Berlin teilzunehmen. Über seinen Weg dorthin und wie er den Alltag zwischen Spitzensport und Studium meistert, wird er in diesem Blog berichten.

