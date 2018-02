Fehr will zur EM Letzte Chance für großen Auftritt im eigenen Land

Allein schon deshalb will ich unbedingt dabei sein. Nicht als Zuschauer – als Aktiver. Gestatten: Marcel Fehr, 25 Jahre, Mittel- und Langstreckler aus Urbach, zweitbester Läufer der deutschen Rangliste 2017 über 3 000 Meter und 5 000 Meter, Student der Wirtschaftswissenschaften an der Uni Hohenheim, Vereinsmitglied bei der SG Schorndorf, Freund von Leichtathletin Hanna Klein – und seit heute Blog-Autor.

Ich werde hier bis zur EM regelmäßig über meinen Alltag zwischen Spitzensport und Studium berichten. Dazu gehören die (Be-)Sonderheiten eines Leistungssportlers und Kurioses aus dem Sportleralltag. Ich werde über Siege schreiben – und wenn es sein muss auch über Niederlagen. Über Motivation und Ziele, über mein Training und über Regeneration, über Höhen und Tiefen.

Wobei ich finde, dass es mit den Tiefen jetzt genug ist und ich unbedingt mal wieder ein paar Höhen verdient habe. Denn nachdem ich meinen Bundeskaderstatus trotz meines erfolgreichsten Jahres 2017 verloren habe, war es für mich zunächst schwer das zu verarbeiten. Zudem habe ich gemerkt, dass dadurch die EM aus dem Fokus gerät. Deshalb hadere ich nicht (mehr) – ich versuche das Beste aus meiner Situation zu machen. Und ich habe dabei einige Sponsoren und Unterstützer, die mit mir diesen Weg gehen.

Meine Schorndorfer Trainingskollegen, die sich täglich mit mir im Training quälen, haben bereits Hotels gebucht und Tickets gekauft, um bei den Läufen meiner Freundin Hanna – und hoffentlich auch bei mir – dabei sein zu können. Ich arbeite täglich darauf hin, dass ich dort auf den zwölfeinhalb Stadionrunden (5000 Meter) eine neue Bestleistung abrufen kann. Ein Mitglied aus unserer Trainingsgruppe ist mir da schon voraus. Mein Freund Nicolai Christ, ein ehemaliger deutscher Jugendmeister. Er ist zwischenzeitlich Physiotherapeut und hat seine EM-Akkreditierung als Physio bereits in der Tasche. Wenn das mal kein Ansporn für uns Athleten ist, in Berlin von Nico betreut zu werden.

Aber wie eingangs erwähnt: Es gibt noch einen anderen Antrieb: Vielleicht ist dies die letzte große internationale Leichtathletik-Veranstaltung in Deutschland überhaupt. Denn es gibt Pläne, das Berliner Olympiastadion zu einem reinen Fußballstadion umzubauen. Wenn es so kommt, dann gibt es in Deutschland kein großes Stadion mit einer 400 m-Bahn mehr. Nachdem bereits das Stuttgarter Stadion seine Tartanbahn hergeben musste, scheint die „große“ Leichtathletik in Deutschland auszusterben. Grund genug, meine Konzentration in den nächsten Monaten ganz auf Samstag, den 11. August zu legen – auf das Finale über 5000 m vor heimischem Publikum.

Ich würde mich freuen, wenn Sie mich via Blog auf diesem Weg begleiten und mir in den nächsten Wochen bei allerlei interessanten, überraschenden und den ganz alltäglichen Zwischenschritten zum großen Ziel folgen.