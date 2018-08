Fehr will zur EM Marcel bei der EM und sein Fazit danach

Ich müsste schon schwer lügen, wenn ich sagen würde, dass mich diese Kulisse unbeeindruckt gelassen hätte. Die meiste Zeit arbeite ich als Athlet im Verborgenen. Zusammen mit meinem Trainer Uwe Schneider und meiner Trainingsgruppe vergehen unzählige Stunden und Schweißtropfen, die niemand sieht. Und dann kommt dieser eine Moment, wo man es endlich vor großer Kulisse zeigen darf woran man da eigentlich so akribisch arbeitet. 12 ½ Runden pure Emotionen und ein „Runners-High“, dass ich mein Leben lang nicht mehr vergessen werde.

Die Taktikbesprechung vor dem Rennen erinnerte mich stark an meine Jugendzeiten. Mein Coach Uwe warnte mich, vor einem zu schnellen Beginn und dem Fehler, der mir bei den Deutschen Meisterschaften passierte: Zu früh die Nerven verlieren. Gerade bei solch einer Kulisse gar nicht so einfach. Er ging darüber hinaus von einem schnellen Rennen aus, was ich allerdings zunächst skeptisch betrachtete. Schließlich ist es eine Meisterschaft, bei der es um die Platzierung und weniger um die Zeiten geht. Uwe sollte am Ende aber Recht behalten.

Das EM Finale ging wahnsinnig schnell los und die favorisierten Norweger Jakob und sein Bruder Hendrik Ingebrigtsen fackelten ein Lauffeuerwerk vom Feinsten ab. In den letzten drei Jahrzehnten gab es kein solch schnelles 5000m Rennen bei einer Europameisterschaft. In wahnsinnigen 13:17 gewann der erst 17-jährige Jakob vor seinem Bruder das Rennen. Ein Läufer nach dem anderen reihte sich dahinter im Sekundentakt ein. Mein DLV-Kollege Florian Orth und ich waren davon weit entfernt. Trotz eines flotten Rennens im Bereich unserer Saisonbestleistungen (13:37 min) kamen wir über einen 17. und 18. Platz nicht hinaus.

In der Fernsehübertragung ist dieser Lauf gänzlich untergegangen. Zu viele andere Höhepunkte, die nebenherliefen: Gold im Hochsprung, Silber und Bronze im Diskus usw. Wen interessiert da schon, was zwei Deutsche DLV Läufer irgendwo im erweiterten Mittelfeld über 5000m machen. Während uns der ZDF Reporter ohne ein Interview gehen lies und von den knapp 14 Minuten höchstens eine übertragen wurde so waren doch einige im Stadion denen das ganz und gar nicht egal war: Fast die komplette SG Schorndorf Mannschaft, mein Trainer, Familie und Freunde haben genau hingeschaut und jeden einzelnen Meter mitgefiebert.

Ich bin überglücklich, dass ich es in dieses Finale geschafft habe, die Atmosphäre im Olympiastadion aufsaugen durfte und zum Saisonhöhepunkt auch meine Leistung abrufen konnte. Aber, dass ich damit in Europa gerade so mit Ach und Krach unter die ersten 20 komme, weit entfernt von den Top 8, das hatte mich dann doch überrascht und ein wenig desillusioniert. Mein Ziel war es immer in Europa einmal vorne mitlaufen zu können und nun weiß ich, dass ich davon weiter entfernt bin als gedacht. Für mich gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder ich verabschiede mich von meinem Anspruch auf Europaebene anzukommen oder ich muss versuchen, meinen Sport noch professioneller und engagierter auszuüben. Ganz so leicht fällt mir die Entscheidung in der finanziellen Situation als Leichtathlet leider nicht und ich werde nun erst einmal in die Sommerpause und den Urlaub gehen, bevor ich mir darüber den Kopf zerbreche.

Es gab viele Momente, in denen ich mir nicht mehr sicher war, ob es am Ende wirklich klappen wird mit der EM. Die Höhen und Tiefen gehören im Leistungssport nun mal dazu. Danke an Alle, die sich für meinen Blog interessiert haben und mich auf meinem Weg zu den Europameisterschaften begleitet haben. Allen voran mein Trainer Uwe Schneider, meiner Trainingsgruppe, Familie, Freunde und den Sponsoren, die mich nach dem Kaderrauswurf aufgefangen haben.

Ohne euch wäre diese Reise nie möglich gewesen!!!

Vielen Dank!!!

Euer Marcel