Fehr will zur EM Mein Weg vom Turner zum Läufer

Aber zurück zum Anfang: Mit sieben Jahren war meine Welt das Trampolin. Zur Leichtathletik bin ich nur gegangen, weil meine Freunde alle dahin sind – und mit ihnen „Sport spielen“ Spaß gemacht hat. Das änderte sich allerdings mit den ersten Wettkämpfen. Die engen bunten Klamotten beim Turnen haben mir überhaupt nicht gefallen und die Situation mit den Wettkampfrichtern war befremdlich. Ich durfte auf dem Trampolin nicht mehr machen, was mir in den Sinn kam, sondern sollte dies oder jenes tun – und darauf hatte ich keine Lust. Auch in der Leichtathletik haben mir die ersten Wettkämpfe wenig Freude bereitet. Beim Werfen, Springen und Sprinten landete ich immer auf einem unbedeutenden Rang – das machte mir als Kind wenig Spaß. Heute im Übrigen noch immer nicht.

Der Wendepunkt kam, als ich zwölf war: Kreismeisterschaften 2005 in Waiblingen. Meine damalige Trainerin Waltraud Loos meinte, dass ich einmal die 1 000 Meter laufen soll. Gesagt, getan, gewonnen – ein super Gefühl! Es hatte Klick bei mir gemacht. Als Konsequenz daraus wurde mein Training erstmals auf längere Läufe ausgerichtet – und wieder war da gleich ein gutes Gefühl. Denn ich habe selbst gemerkt, wie meine Leistungen schnell besser wurden.

Im Leistungssport angekommen

Die Folge war mein Eintritt in den Profi-Sport: Ende 2005 war ich zum ersten Mal beim Leistungstraining von Uwe Schneider in Urbach – er ist noch heute mein Trainer. Von da an wurde aus einem gelegentlichen Training ein regelmäßiges, mit vier bis fünf Einheiten in der Woche. Ich fühlte mich auch hier sofort pudelwohl: Durch das professionelle Training gab es gleich den nächsten Leistungssprung, obendrein war ich von Gleichgesinnten umgeben – ich war im Leistungssport angekommen.

Im Frühjahr 2006 ging es für mich erstmals mit dem Verein in ein Trainingslager nach Brixen (Südtirol), das jährliche Ostertrainingslager, an dem ich auch heute noch teilnehme.

2006 und 2007 kamen dann die ersten größeren Erfolge. Über drei Kilometer wurde ich in beiden Jahren Württembergischer Meister.

Zwei Jahre später stand der erste internationale Wettkampf an: die U-18-WM in Brixen.

Es war eine Riesenmotivation, mich mit Läufern anderer Nationen zu messen und als Siebter – und zugleich bester Nicht-Afrikaner – habe ich mich, glaube ich, achtbar geschlagen.

Es schien immer nur bergauf zu gehen. 2011 wurde ich über drei und fünf Kilometer deutscher Jugendmeister – gedanklich war ich schon Olympiasieger 2016. Dann kam 2012: Mein Seuchenjahr, der erste Rückschlag. Genau das Jahr, in dem ich mich voll auf den Sport konzentrieren wollte. Das Jahr, das ich dafür komplett freigehalten hatte. Das Jahr, in dem ich dann aufgrund von Verletzungen an keinem einzigen Wettkampf teilnehmen konnte. Mist!

So sehr ich 2012 auch verflucht habe, hilft es mir mittlerweile doch weiter. Ich habe gelernt, demütig zu sein. Siege kann ich jetzt viel mehr wertschätzen – und kleinere Verletzungen werfen mich nicht mehr aus der Spur. Schließlich habe ich ein komplettes Jahr ohne Wettkampf überstanden.

In der deutschen Spitze angekommen

Nach diesem Tiefpunkt und einer Saison, die nötig war, um sportlich wieder in die Spur zu kommen, ging es wieder bergauf. 2014 bin ich über die 5000 Meter erstmals unter 14 Minuten geblieben und habe mich zwei Jahre später auf 13:38 Minuten verbessert. Ich war also endgültig in der deutschen Spitze angekommen.

Im letzten Jahr dann ein weiterer Höhepunkt: Meine Bestzeit konnte ich auf 13:31 verbessern, bin damit deutlich unter der EM-Norm (13:40 Minuten) geblieben und habe Rang zwei der deutschen Rangliste erreicht. Das will ich jetzt bestätigen. Die Ziele für dieses Jahr sind klar: EM-Norm laufen, bei den deutschen Meisterschaften möglichst gut abschneiden, um dann meinen großen Traum zu verwirklichen: B­ei der Heim-EM im Berliner Olympiastadion laufen.