Fehr will zur EM Schuften auf Ibiza

Jetzt kann man sich natürlich die berechtigte Frage stellen: „Warum muss der Fehr für sein Training auf eine spanische Insel?“ Die Antwort ist einfach: Weil es hier wärmer ist. Nein, es geht dabei nicht darum, dass ich das kalte Wetter in Deutschland leid bin (auch wenn das stimmt). Und es geht auch nicht darum, dass ich direkt beim Laufen Orangen pflücken kann (super lecker!). Es gibt vor allem einen sportlichen Grund dafür: Bei warmem Wetter kann ich Trainingseinheiten absolvieren, die bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nicht möglich sind. Das sind vor allem schnelle Läufe. Bei denen wäre in Deutschland die Gefahr groß, dass ich mich verletze, weil die Muskulatur nicht warm genug ist. Um genau das zu vermeiden, bereiten sich viele Läufer an wärmeren Orten auf die Saison vor – und ich mich eben auf Ibiza.

Dabei ist die Balearen-Insel kein typischer Trainingslager-Ort. Viele Konkurrenten trainieren lieber im italienischen Milano Marittima – oder begeben sich in ein Höhentrainingslager in Kenia. Es gibt gute Gründe dafür, an diesen Pilgerstätten der Läuferszene zu trainieren. Für mich gibt es aber noch bessere mich in die Abgeschiedenheit Ibizas zu begeben. Zuallererst: Ich bin nicht von zig anderen Läufern umgeben, muss mich also nicht um einen guten Platz auf der Trainingsanlage streiten. Denn dafür bin ich hier – um möglichst viel und effizient zu trainieren. Da kommt es mir entgegen, dass alle Anlagen zu Fuß zu erreichen sind: Laufbahn, Kraftraum und Schwimmhalle sind im wahrsten Sinne gleich um die Ecke. Darüber hinaus ist Ibiza in der Vorsaison deutlich günstiger als Kenia oder Flagstaff. Solche weiten Reisen könnte ich mir momentan nicht so ohne weiteres leisten.

Zeit für Yoga - oder ein Mittagsschläfchen

Die kurzen Wege sind ein riesiger Vorteil. Schließlich trainiere ich zweimal täglich – mindestens. Da merke ich die gesparte Zeit enorm. Diese kann ich für Zusatzeinheiten wie Yoga, Schwimmen oder Stabilisations-Übungen nutzen. Oder ich mache ein Mittagsschläfchen. Denn Regeneration ist wichtig. Und im Trainingslager ist genug Zeit dafür. Ganz im Gegensatz zur Uni-Prüfungsphase, die ich gerade hinter mir habe – da hatte ich anderes im Kopf. Ich versuche also bewusst lange zu schlafen, achte noch mehr auf meine Ernährung als ohnehin schon – und gönne meinem Körper die Ruhe, die er braucht. Auch das ist ein wichtiger Bestandteil der Saisonvorbereitung: Das richtige Maß im Training finden.

Ganz so eigenbrötlerisch wie es bisher klingen mag, bin ich hier übrigens nicht unterwegs. In der ersten Woche war ein Freund dabei und in der zweiten kamen mein Vereinskollege Ludwig Sämann, der Hindernisläufer Phillipp Reinhardt und später auch Hanna Klein dazu. Bei aller Vorliebe für die Abgeschiedenheit: Freunde und Trainingspartner um sich zu haben, macht alles angenehmer. Die Pausen wie das Training. Kochen oder ins Café gehen ist in Gesellschaft gleich viel schöner. Und auch beim Laufen ist es gut, jemanden dabei zu haben. Wenn es regnet – das kommt hier leider auch vor – kann man sich damit trösten, nicht der einzige begossene Pudel zu sein. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Außerdem treiben wir uns gegenseitig zu Bestleistungen – und die sollen es ja letztlich werden. Schließlich wollen Hanna und ich gemeinsam zur EM nach Berlin.