Fellbach Trotz Corona: 17 Personen treffen sich in Vereinsräumen

Fellbach.

Ordnungshüter haben laut Polizei am Donnerstagabend ein Treffen von 17 Personen in den Räumen eines Vereins aufgelöst. Polizei und Ordnungsamt seien zuvor darüber informiert worden, dass sich dort jeden Abend mehrere Personen treffen würden. "Nach einem belehrenden Gespräch wurden alle Personen der Örtlichkeit verwiesen", so die Polizei. "Sie müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen." Ein Sprecher der Polizei konnte auf Nachfrage noch keine Auskunft darüber geben, ob sich in den Vereinsräumen tatsächlich auch in den vergangenen Tagen Menschen getroffen hatten.