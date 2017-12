Feldberg Skispaß nur von kurzer Dauer

Stuttgart (dpa/lsw).

Beste Schneeverhältnisse mit Höhen von fast einem Meter haben am Samstag Skifahrer an den Feldberg im Schwarzwald gelockt. Zwar sollte es den ganzen Samstag über bewölkt und bis zu minus zehn Grad kalt bleiben, aber es war weitgehend trocken. Vereinzelt kam die Sonne durch. Für diesen Sonntag jedoch erwartet der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart ein Umschlagen des Wetters und rät Skifahrern davon ab, erneut in die Berge zu fahren.