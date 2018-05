Fellbach 20-Jährigen in S-Bahn angegriffen

Fellbach.

Eine Gruppe von etwa acht unbekannten Männern hat in der Nacht zum Montag (7.5.) einen 20-jährigen Reisenden in einer S-Bahn der Linie S3 offenbar körperlich angegriffen. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 20-jährige Mann gegen 0.50 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof in die Bahn in Richtung Backnang ein, als ihn die Gruppe auf Höhe Fellbach geschlagen und getreten haben soll.