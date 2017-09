Fellbach.

An einer Tankstellenausfahrt ist es am Dienstag gegen 6.15 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 28-Jährige fuhr in die Schorndorfer Straße ein und übersah dabei von links kommenden Mercedes. Dessen 42-jähriger Fahrer konnte dem Audi A3 nicht mehr ausweichen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf etwa 4500 Euro.