Fellbach 72-Jähriger erneut mit Spielzeugpistole unterwegs

Fellbach. Ein 72-Jähriger hat in der Bahnhofstraße in Fellbach am Dienstagnachmittag (11.09.) erneut einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er mit einer Pistole hantierte. Bereits am Montagmittag (10.09.) musste die Polizei wegen ihm anrücken, weil er mit einer Spielzeugpistole in einem Café gesessen hatte.