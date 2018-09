Wegen einer mitgeführten Spielzeugpistole hat ein 72-Jähriger am Montagmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Polizeibericht wurde um kurz vor 13 Uhr gemeldet, dass ein älterer Mann in einem Cafe in der Bahnhofstraße auf einem Tisch eine Pistole abgelegt habe.