Fellbach AKK spricht beim politischen Aschermittwoch

Kramp-Karrenbauer hatte am Montag nach den Verwerfungen um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen überraschend angekündigt, auf eine Kanzlerkandidatur zu verzichten und in absehbarer Zeit auch den Parteivorsitz abzugeben. Die CDU Baden-Württemberg geht fest davon aus, dass die amtierende Parteivorsitzende dennoch am Mittwoch, 26. Februar, von 11 Uhr an zu Gast in der Alten Kelter in Fellbach sein wird. Mit ihrem Auftritt bei der baden-württembergischen CDU begibt sich Kramp-Karrenbauer in die Höhle des Löwen. Schließlich stand der Landesverband im Dezember 2018 bei ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden auf der Seite ihres Gegenkandidaten Friedrich Merz. Allen voran der Kreisvorsitzende und CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Joachim Pfeiffer. Auch Pfeiffer, bekennender Merz-Fan, steht auf der Rednerliste. Weitere Redner beim inzwischen traditionellen politischen Aschermittwoch der Landes-CDU, zu dem laut der dpa alljährlich rund 1500 Besucher nach Fellbach kommen, sind der Landesvorsitzende Thomas Strobel sowie der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Steffen Bilger. Anmeldungen bei der CDU Baden-Württemberg (www.cdu-bw.de).

Diese Sprecher sind in Schorndorf zu Gast

Nicht weniger prominent geht es am Abend bei den Grünen in Schorndorf zu. Beim achten politischen Aschermittwoch in Schorndorf sprechen die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock, die Sprecherin für Europapolitik und Mitglied des Bundestags, Franziska Brantner, sowie der Landesvorsitzende Oliver Hildenbrand. Durch das Programm führen die beiden Landtagsabgeordneten Petra Häffner aus Schorndorf und Willi Halder aus Winnenden. Die Veranstaltung wird aufgrund der großen Nachfrage zum ersten Mal in der Manufaktur (Hammerschlag 8) stattfinden, Beginn ist 19.30 Uhr, Einlass bereits ab 18:30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bei den Grünen stimmt die schwabenälbische Blechbläsertruppe ErpfenBrass auf die Reden ein.