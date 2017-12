Fellbach Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter warf mit einem Stein ein Seitenfenster des Autos ein und entwendete einen im Innenraum abgelegten Geldbeutel. In diesem befand sich neben diversen Ausweispapieren und Scheckkarten auch noch ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, der am Donnerstag zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr verübt wurde, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter 0711 57720 in Verbindung setzten.