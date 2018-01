Fellbach Auto in Schaufenster

Fellbach.

Bei einem Unfall in Fellbach ist eine 48-jährige Frau mit ihrem Daihatsu in ein Schaufenster gefahren. Mit Verletzungen musste die Fahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 13.20 Uhr in der Schorndorfer Straße in Richtung Waiblingen unterwegs. Dabei kam sie kurz vor der Überleitung zur L1193 aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Baum und fuhr schließlich in das Schaufenster des Möbelhauses XXX Lutz Mann Mobila. Die Frau wurde zunächst durch Ersthelfer betreut und danach durch den Rettungsdienst versorgt. Am Schaufenster sowie an Möbelstücken entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Schaden am Daihatsu wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Dieser wurde abgeschleppt.