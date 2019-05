Fellbach.

Ein Unfallflüchtiger hat einen auf dem Parkplatz eines Renovierungsdiscounters in der Stuttgarter Straße in Fellbach geparkten Fiat 500 massiv beschädigt. Der Fiat stand am Samstag (04.05.) zwischen 16.30 und 17 Uhr auf dem Parkplatz und weist nun laut Polizei auf der gesamten Fahrerseite einen Schaden von mindestens 6000 Euro auf. Der Verursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei in Fellbach, Tel. 0711/ 57720, sucht Zeugen des Vorfalles.