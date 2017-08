Fellbach.

Eine Polizeistreife hielt am Dienstag kurz vor Mitternacht auf einem Feldweg zwischen der Hofäcker- und Karolinerstraße einen VW an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-jährige Autofahrer das Fahrzeug von einem Bekannten ohne dessen Erlaubnis benutzte. Zudem war der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand wohl unter Drogeneinfluss. Die Beamten veranlassten zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit eine Blutuntersuchung und untersagten die Weiterfahrt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.