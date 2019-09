Fellbach/B 14 Kappelbergtunnel in beiden Fahrtrichtungen gesperrt

Fellbach.

Wegen eines defekten Lkw musste laut Polizei am Freitag kurz vor 12 Uhr der Kappelbergtunnel gesperrt werden. Das Fahrzeug war in Richtung Waiblingen unterwegs, als es laut Zeugenberichten einen lauten Schlag an dem Lkw gegeben haben soll. Daraufhin trat Qualm aus. Der Lkw Fahrer konnte noch aus dem Tunnel fahren und blieb dann an der Ausfahrt Fellbach-Süd stehen. Der Tunnel musste wegen des Qualms zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.