Fellbach B14-/B29-Teiler: Trotz Schnees im Plan

Diesen Sonntag (18.03.2018) laufen noch Fugenarbeiten. Bis spätestens Montag (19.03.2018), 5 Uhr, sollte dieser erste Bauabschnitt fertig und die B14 in Richtung Stuttgart wieder freigegeben werden, kündigte der Bauleiter an.

Die Sperrung der Bundesstraße 14 in Richtung Stuttgart während der Sanierungsarbeiten hatte wie erwartet zu immensen Verkehrsbehinderungen geführt.

Stau und Stress geplagte Autofahrer können demnach ab Montag kurz aufatmen und müssen "nur noch" mit dem gewohnten Berufsverkehrschaos vor dem Kappelberg zurechtkommen. Jedoch folgt, wie berichtet, am Wochenende darauf, vom 23. bis 26. März, der zweite Bauabschnitt. Dann wird der Belag in der Gegenrichtung erneuert. Ab Freitag, 19 Uhr, wird die B 14 in Fahrtrichtung Waiblingen im Bereich ab der Ausfahrt Bad Cannstatt/Untertürkheim zur Benzstraße voll gesperrt. Dann herrscht in Richtung Remstal Chaos.

Die Umleitung erfolgt nächstes wie schon dieses Wochenende über die alte B 14 durch Fellbach und Bad Cannstatt. Wer auf die B 10 in Richtung Esslingen und Göppingen will, dem rät das Regierungspräsidium Stuttgart, den Umweg über Kernen-Stetten und den Schurwald zu nehmen. Ein Schleichweg, den Ortskundige schon bei den Sperrungen der B 14 im vergangenen Jahr genommen haben. Allerdings könnte dieser Tipp geradewegs in einen Stau auf der B 29 führen. Bei Weinstadt werden Leitplanken erneuert und der Verkehr läuft nur einspurig.

Wer übers kommende Wochenende dem Stau auf der Umleitungsstrecke aus dem Weg gehen will, sollte weiträumig denken. Die Vollsperrungen im letzten Jahr zeigten, dass auf den gesamten Umleitungsstrecken die Räder stillstanden. In den Raum Backnang/Winnenden empfiehlt sich beispielsweise die Ausweichstrecke über Schwaikheim und Remseck.

Autofahrer, die in den Raum Schorndorf/Welzheim wollen, können sich über die B10 und den Schurwald "durchschlagen", wenn sie den absehbaren Stau übers Wochenende auf der Umleitungsstrecke durch Fellbach und Bad Cannstatt meiden möchten.