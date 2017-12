Fellbach.

Eine 63-Jährige hat am Donnerstag beim Aussteigen nicht aufgepasst - und so einen Wagen verschrammt. Gegen 14 Uhr hielt sie in der Waiblinger Straße am Fahrbahnrand und öffnete ihre Autotür. Der Golf eines 64-Jährigen, der in Richtung August-Brändle-Straße unterwegs war, schrammte an der Tür entlang. An den Autos entstand etwa 10 000 Euro Schaden.