Fellbach Besucherandrang: Zufahrt auf Kappelberg gesperrt

Bereits am vergangenen Samstag (28.03.) war die Verbindungsstrecke zwischen „Im Keiferle“ und dem Waldschlössle gesperrt. Grund waren die zahlreichen Fahrzeuge, die den Fahrweg auf den Hausberg und die unerlaubten Weinbergwege nutzten. Dadurch stiegen die Besucherzahlen am Fellbacher Hausberg deutlich in die Höhe.

„Bei schönem Wetter zieht der Kappelberg immer viele Besucher an und durch die derzeitigen Beschränkungen wird der Berg noch attraktiver für die Fellbacher und auch für Auswärtige“, sagte Peter Bigalk, Ordnungsamtleiter der Stadt Fellbach. Zwar beherzigten die meisten Ausflügler die „Corona-Verordnung“ und würden nur in der Familie oder alleine unterwegs sein – „allerdings nicht alle“. Um den Besuchern mehr Raum zu geben und die Wege nicht zu überlasten, bleibe die Straßensperrung in den nächsten Wochen daher bestehen.