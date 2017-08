Fellbach Betrunkener beleidigt und bespuckt Frau

Fellbach.

Am Mittwoch (30.08.) gegen 17.15 Uhr wurde eine 23-Jährige von einem Fahrgast in der Stadtbahn ohne ersichtlichen Grund angegangen. Der Mann war betrunken und beleidigte und bespuckte die Frau, die zusammen mit ihrem Kind in Richtung Fellbach mit der U1 gefahren war. In der Esslinger Straße ausgestiegen, konnte der aggressive Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei verfolgt werden.