Fellbach.

Blechschaden ist am Freitagabend bei einem Auffahrunfall in Fellbach entstanden. Ein 33-jähriger VW-Lenker befuhr am Freitag, gegen 20.10 Uhr die Höhenstraße in Richtung Tournonstraße. An der Einmündung musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 36-jähriger VW-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden VW auf. Dabei entstand ein Schaden von 5000 Euro.