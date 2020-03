Fellbach.

In der Tiefgarage der Schwabenlandhalle in Fellbach hat offenbar jemand einen Benzinkanister in Brand gesteckt. Die Feuerwehr rückte gegen 13.50 Uhr an diesem Samstag (28.03.2020) aus und fand in der Tiefgarage den qualmenden Benzinkanister vor. Der "Brand" war schnell gelöscht. Ein Rauchabsaugegerät, ein Großlüfter, kam zum Einsatz, um die Tiefgarage qualmfrei zu machen. Die Garage ist zum Glück gerade leer, es parken zur Zeit keine Autos darin, wie der PvD des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei stellt nun sehr wahrscheinlich Anzeige gegen Unbekannt wegen Brandstiftung, "denn von selbst fängt ein Benzinkanister nicht an zu brennen."