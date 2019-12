Fellbach.

Ein brennender Mülleimer hat am Donnerstagabend (26.12.) einen Feuerwehreinsatz am Berliner Platz ausgelöst. Gegen 18.46 Uhr rückte die Feuerwehr zum Löscheinsatz aus. Nach Angaben der Polizei entstand kein sichtbarer Sachschaden am Gebäude eines angrenzenden Friseursalons. Jedoch sei erheblicher Qualm ins Gebäudeinnere eingedrungen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.