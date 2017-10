Fellbach Der 70. Fellbacher Herbst ist eröffnet

Fellbach.

In diesem Jahr wird die 70. Auflage gefeiert und zieht jedes Jahr rund 250.000 Besucher an. Nach der traditionellen Weinprobe am Donnerstagabend und dem „Blütenzauber beim Fellbacher Herbst“ in der Schwabenlandhalle am Freitagabend folgte der Festumzug am Samstagnachmittag als weiterer Höhepunkt. Mit einer Festanansprache hat Oberbürgermeisterin Gabriele Zull im Atrium der Schwabenlandhalle das Fest offiziell eröffnet.