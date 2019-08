Fellbach Drogendealer, die Rauschgift an Jugendliche verkaufen, in Haft

Die beiden Tatverdächtigen waren im Zuge kriminalpolizeilicher Ermittlungen ins Visier der Polizei geraten. Bei einer Durchsuchung der Zimmer der Männer, die in einer Sozialunterkunft in Fellbach untergebracht sind, wurden am vergangenen Dienstag zahlreiche Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Es handelt sich insgesamt um 1865 Gramm Marihuana, 289 Gramm Amphetamine, 329 Gramm Heroin, rund 1.000 Ecstasy-Tabletten, 7 Gramm Kokain, 11 Gramm Haschisch und weitere verbotene Substanzen. Darüber hinaus wurden Waagen, Verpackungsmaterial, Bargeld und Mobiltelefone sichergestellt. Die beiden Deutschen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bei der erfolgreichen Durchsuchungs- und Festnahmeaktion wurde die Kriminalpolizeidirektion Waiblingen von Kräften des Polizeireviers Fellbach und des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Die Ermittlungen dauern an.