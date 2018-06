Fellbach Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Fellbach.

Bei einem Getränkemarkt in der Ohmstraße wurde am Donnerstagabend Alarm ausgelöst. Offenbar hatten sich mehrere Einbrecher Zutritt zu dem Gelände verschafft. Eine Polizeistreife stellte kurze Zeit später in der Christophstraße drei männliche Personen fest, die leere Getränkekisten bei sich trugen.